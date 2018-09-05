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Мешканці п’яти населених пунктів на Львівщині залишились без води

Юлія Шпак

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Через відсутність електропостачання на водонасосній станції с. Шкло мешканці п’яти налених пунтів залишились без води. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

«У зв’язку з відсутністю електропостачання на водонасосній станції с. Шкло Яворівського району (пошкодження на високовольтній лінії 35кВ) з 23:30 год., 4 вересня тимчасово припинено централізоване водопостачання до м. Яворів, с. Шкло, с. Терновиця, с.Бердихів, с.Чолгині», – йдеться у повідомленні.

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