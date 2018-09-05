«Львівське конференц-бюро» очолить Павлів

Із 6 вересня директором ЛКП «Львівське конференц-бюро» буде призначено Андрія Павліва. Про це було повідомлено сьогодні під час апаратної наради. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Нагадаємо, досі Андрій Павлів обіймав посаду заступника директора з маркетингу ЛКП «Львівське конференц-бюро».

Довідка

Павлів Андрій Петрович народився 7 грудня 1987 року у Львові.

Освіта:

2004−2009 рр. Львівський національний університет ім. І. Франка, економічний факультет:

диплом бакалавра за спеціальністю «Економіка і підприємництво»;

диплом спеціаліста за спеціальністю «Економічна кібернетика».

Стажування, навчання:

Липень 2016 — участь в начальній програмі з управління і розвитку туризму для країн Азії і Європи, Харбін (Китай);

Вересень-грудень 2016 — навчання по програмі управлінського розвитку Українського католицького університету;

Квітень-травень 2018 — стажування в конференц-бюро міста Літл-Рок (США).

Діяльність:

2007−2010 рр. — менеджер по роботі з малим та середнім бізнесом Філії ВАТ КБ «Надра»;

Червень-серпень 2010 року — спеціаліст 1-ї категорії управління інформації та промоції департаменту «ЄВРО 2012» Львівської міської ради;

Вересень 2010-грудень 2012 — провідний менеджер з маркетингу подій ЛКП «Агенція з підготовки м. Львова до чемпіонату Європи з футболу 2012»;

Січень 2013-січень 2014 — Провідний менеджер з регіонального розвитку ЛКП «Агенція з підготовки м. Львова до чемпіонату Європи з футболу 2012»;

Лютий 2014-серпень 2018 — Заступник директора з маркетингу ЛКП «Львівське конференц-бюро».