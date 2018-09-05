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Львів'ян кличуть на воркшоп для планування ландшафту музею «Територія Терору»

Дарина Смеречанська

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Мешканців Львова в суботу, 8 вересня, о 12.00  запрошують взяти участь у воркшопі для планування ландшафту дуже специфічного простору – музею «Територія Терору» (проспект Чорновола, 45 г). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі музею.

 

До участі запрошуються архітектори, дизайнери, музейники, історики, громадські  активісти та всі кого цікавить доля музейного комплексу.

Учасники воркшопу спробують відчути простір та доповнити його елементами ландшафту, що дозволять надати нове емоційне забарвлення простору. Архітектори і ландшафтні архітектори, культурологи і історики, люди які вміють відчувати простір і які вміють малювати те, що знаходиться лише в їхній уяві, малюють на папері, або володіють спеціальним програмним забезпеченням – ті, з ким разом ми хочемо створити озеленення нового музею.

Менторами та співорганізаторами воркшопу є Андрій Лесюк та Христина Пундак, переможці конкурсу простору Пам‘яті Небесної Сотні у Львові.

Для участі у воркшопі необхідно зареєструватися за посиланням:
https://goo.gl/forms/BcOpp1AFz6YnXTEL2

За детальною інформацією звертайтесь: Анна Шимаська, завідувач інформаційно-освітнього відділу, тел. 0967835096.

 

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