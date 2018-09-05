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Двом мешканцям Львівщини «світить» до 8 років тюрми за побиття чоловіка

Юлія Шпак

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Двох раніше судимих жителів Кам’янко-Бузького району взяли під варту за побиття чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Як зазначають у відомстві, мова йде про злочин, вчинений в ніч на 29 серпня цього року двома молодиками у смт. Новий Яричів Кам’янка-Бузького району поблизу місцевого кафе-бару.

«Встановлено, що ці особи підійшли до автомобіля, за кермом якого сидів 25-річний місцевий мешканець, та побивши його (нанесли декілька ударів у голову та тулуб) силоміць пересадили на заднє сидіння, а вже через 3 км виштовхали його з авто під час руху та зникли у невідомому напрямку. Згодом автомобіль був залишений на одній із вулиць смт. Новий Яричів», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчими Кам’янка-Бузького відділу Нацполіції Львівщини розпочато досудове розслідування.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців 30 серпня  їм вдалось встановити особи лиходіїв. Ними виявились 25 та 22-річний місцеві жителі, раніше неодноразово судимі за вчинення злочинів, зокрема, проти власності.

Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого), а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна.

Зазначимо, що крім цього вирішується питання про повідомлення правопорушникам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.296 КК України (хуліганство) та ч.2 ст.146 КК України (незаконне позбавлення волі).

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