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Доба на Донбасі минула без втрат

Омелян Шевчук

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Упродовж минулої доби, 4 вересня, російські окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосовував. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил недопущено. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

 

Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На одній з ділянок ворог також застосував протитанкові ракетні комплекси.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Щастя, Трьохізбенка, Кримське, Майорськ, Новгородське, Піски, Красногорівка, Мар’їнка, Богданівка, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине.

За даними розвідки, протягом доби одного окупанта знищено та ще двох поранено.

Зранку ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил поблизу Водяного з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

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