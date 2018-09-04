За місяць на Львівщині виявили 109 нелегальних іноземців

На Львівщині завершилась операція «Мігрант», під час якої правоохоронці виявили 109 іноземних громадян – порушників законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В рамках оперативного відпрацювання до відповідальності притягнуто 122 особи. З них: 108 за ст.203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) КУпАП, одного – за ст. 203-1 (невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну) КУпАП та ще тринадцятьох за ст.205 (невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і осіб без громадянства) КУпАП.

До підрозділів Державної міграційної служби України було скеровано 78 звернень щодо примусового повернення іноземців та осіб без громадянства в країну походження, з яких усі були задоволені та 32 обґрунтованих звернення про заборону в’їзду іноземцям та особам без громадянства на територію України, з яких також усі задоволені.

Окрім того відкрито дванадцять кримінальних проваджень відносно іноземців. Зокрема: одне за ст.190 (шахрайство) КК України, одне за ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України, три за ст.185 (крадіжка) КК України, три за ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України, три за ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України, два за ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України та ще одне – за ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених печаток, штампів) КК України.

Також виявлено сім груп нелегальних мігрантів та встановлено місцеперебування чотирьох розшукуваних іноземців.

Нагадаємо, операція під умовною назвою «Мігрант» проводилась протягом серпня з метою запобігання і протидії нелегальній міграції та іншим порушенням законодавства України в міграційній сфері.