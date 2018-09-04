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У Самборі рятувальники визволяли із квартири дідуся, що впав у діабетичну кому

Олена Карп'юк

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Вчора, 3 вересня, о 23:10 год., до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в Самборі на вул. Шевченка необхідна допомога у відкритті дверей квартири. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

70-річний чоловік, який жив на четвертому поверсі житлового будинку, тривалий час не виходив на зв’язок.

На місце події прибули рятувальники, які забезпечили доступ правоохоронцям до квартири. Як з’ясувалось, пенсіонер впав у діабетичну кому. Його негайно госпіталізували.

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