У Самборі рятувальники визволяли із квартири дідуся, що впав у діабетичну кому

Вчора, 3 вересня, о 23:10 год., до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в Самборі на вул. Шевченка необхідна допомога у відкритті дверей квартири. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

70-річний чоловік, який жив на четвертому поверсі житлового будинку, тривалий час не виходив на зв’язок.

На місце події прибули рятувальники, які забезпечили доступ правоохоронцям до квартири. Як з’ясувалось, пенсіонер впав у діабетичну кому. Його негайно госпіталізували.