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У Новояворівську взяли під варту двох квартирних злодіїв

Олександр Косик

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За процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури двом зловмисникам зі Львова повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки, поєднаної із проникненням у житло. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Зазначимо, що наприкінці серпня цього року у Новояворівську працівники районного відділу поліції «на гарячому» затримали двох квартирних крадіїв, 30-ти та 28-річного львів’ян, які шляхом підбору ключа, відчинили квартиру місцевої жительки та викрали золоті вироби і золоті монети. Загальна вартість завданих збитків становила 400 тисяч гривень.

До порушників судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час досудове розслідування триває.

Чоловіків перевіряють на предмет причетності до вчинення аналогічних злочинів на території району.

Довідково: санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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