У Львові на черговій крадіжці затримали 40-річного рецидивіста

У Львові поліцейські викрили зловмисника, причетного до крадіжки грошей з магазину. Він знаходиться під домашнім арештом. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Сихівський відділ поліції звернулася за допомогою 26-річна львів’янка, приватний підприємець. За словами заявниці, вночі 11 серпня невідома особа пошкодила вхідні двері її магазину та забрала звідти грошові кошти в сумі 10 700 гривень.

Як встановили правоохоронці, до крадіжки причетний раніше судимий 40-річний місцевий мешканець. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Зловмисник наразі знаходиться під домашнім арештом. Обвинувальний акт скерований на судовий розгляд.