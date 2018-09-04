Супрун розповіла, як правильно обирати дитяче автокрісло

В багатьох країнах світу, наслідки автомобільних катастроф є однією з провідних причин дитячої смертності та травматизму. Близько 500 дітей гинуть щодня в автомобільних катастрофах. Майже 90% випадків відбуваються в країнах з низьким та середнім рівнем доходу. Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

Вона зазначила, що ці ризики можна суттєво зменшити, якщо уважно підійти до вибору дитячого автокрісла. Існує велика кількість статистичних даних, які вказують, що правильний вибір та фіксація дитини в кріслі може зберегти життя навіть в дуже складних аваріях.

«За даними ВООЗ, дитячі автомобільні крісла зменшують ризики отримання серйозної травми на 80% в порівнянні з дітьми, яких фіксують в авто просто з допомогою паска безпеки. Тому годі й говорити про важливість цього пристрою в кожному автомобілі, в якому їде дитина. Важливо не просто придбати крісло і посадити в нього дитину. Безпека та ефективність також залежить і від того, чи вірно було підібране крісло, а також від правильності його фіксації. Деякі дослідження вказують, що 70-80% дитячих сидінь використовуються неправильно», – йдуться у повідомленні Уляни Супрун.

Що варто пам’ятати батькам, коли сідаєте з дитиною в авто:

Не дивлячись на тривалість поїздки, завжди пристібайте дитину в кріслі

Навіть якщо потрібно виїхати в магазин за рогом! Саме в таких випадках може очікувати найбільша небезпека. Згідно чинних Правил дорожнього руху, заборонено перевозити дітей ростом нижче 145 см та віком менше 12 років без будь-якого фіксування в автомобілі.

Подбайте про крісло, яке буде підходити для вашої дитини

Розмір і особливості крісла залежать від ваги, комплекції та віку дитини. Часто на моделях вказують вік, проте варто пам’ятати, що не тільки він є критерієм вибору крісла. Перш ніж купувати, необхідно знати вагу та зріст дитини. Також варто врахувати, що для тривалих поїздок потрібно більш комфортне сидіння.

Обирайте крісло разом з дитиною

Найкраще це зробити разом, адже не всі крісла підходять до певних марок автомобілів. Переконайтесь, що ви розумієте конструкцію візка та його механізми. Крім того, важливо, щоб дитина почувалась комфортно, для цього намагайтесь обирати крісло разом.

Перевіряйте маркування та документи

Навіть якщо крісло має необхідні маркування і документацію, але було придбане вже після первинного використання, воно може мати пошкодження. Навіть незначна аварія деформує каркас, що може бути непомітним для ока, втім суттєво впливатиме на безпеку дитини. Пам’ятайте, автокрісла також мають термін придатності. Як правило, це 6 років після його виготовлення.

Детально вивчіть правила перевезення дітей різного віку

Для цього є окремі правила по встановленню крісла. Наприклад, новонароджених дітей віком до 1 року, за деякими рекомендаціями до 2-х, не можна перевозити обличчям до ходу руху. Крісло має бути встановлене боком або ж задом. Старших дітей – вагою від 9 кілограм вже можна перевозити обличчям.

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