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Під Києвом п'яний чоловік розчленував свою кохану та сховав тіло у кущах в валізі

Олександр Косик

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Поблизу залізничної колії у місті Фастів жінка з собакою виявила валізу з розчленованим тілом та повідомила до поліції. На місці події працювали слідчо-оперативна група Фастівського відділення поліції, кінологи, криміналістична лабораторія. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області, передає Львівський портал.

 

Під час проведення першочергових слідчо-розшукових дій вже за кілька годин поліцейський пес привів правоохоронців до будинку підозрюваного у вбивстві  та розчленуванні тіла своєї співмешканки. Ним виявився 41-річний непрацюючий місцевий житель.

Як розповів затриманий, під час розпиття алкогольних напоїв між ними виникла сварка, в результаті якої він вдарив жінку по голові. Коли зрозумів, що співмешканка мертва, вирішив позбавитися тіла, розчленувавши його сокирою та ножем.

За місцем проживання підозрюваного поліцейські провели невідкладний обшук. Правоохоронці виявили та вилучили предмети, що вказують на безпосередню причетність чоловіка до скоєння злочину.

Зловмисник знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі призначені всі необхідні експертизи, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

За даним  фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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