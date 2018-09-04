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Наступного тижня у Львові стартує Фестиваль кави

Юлія Шпак

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На проспекті Свободи 13-16 вересня відбуватиметься Lviv Coffee Festival. Розпочнеться Фестиваль з традиційного частування кавою, яке проходитиме навпроти Оперного театру. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Організатори повідомляють, що для мешканців і гостей міста заварять каву у величезній 20-літровій джезві, і пригощатимуть усіх охочих кавою та смаколиками.

«У рамках фестивалю відбудеться Кавовий ярмарок, Кавовий тур, КаваEXPO, CoffeeMusicArt, Kulchytsky Coffee Cup, CINEMA COFFEE NIGHTS. Гарною згадкою про Lviv Coffee Festival буде фестивальна кава та кавові дерева.На найбільшому кавовому ярмарку країни Lviv Coffee Festival  кращі кав’ярні проготують тонни найсмачнішої кави, кондитори приготують різноманітну випічку: сирники, штруделі, пляцки,  еклери. На КАВА EXPO відбудеться  презентація обладнання та аксесуарів для приготування кави», – йдеться у повідомленні.

Також львів’яни та гості міста обиратимуть найкращу кав’ярню Львова. Важливим при виборі кав’ярні  є кава, люди, атмосфера те, що робить кав’ярню особливою. В Кавовому турі кав’ярня переможець, яка отримає звання «найкращої», гордо носить статус протягом року.

«На головній сцені біля Оперного театру лунатиме музика, яка надихає та заспокоює. Різні виконавці, різні стилі, все це звучатиме з присмаком кави. Кращі баріста змагатимуться у майстерності приготування кави на чемпіонаті Kulchytsky Coffee Cup», – додають організатори.

Окрім цього, щоденно, з 13 по 16 вересня, на площі Музейній перегляд кінострічок під відкритим небом. Переглядатимемо фільми з 20.00 до 22.00, котрі розповідають про каву, кавові історії та людей, які змінюють світ, за горнятком запашної кави.

Більше інформації на сайті: http://www.coffeefest.lviv.ua/

Та на офіційній сторінці у facebook: https://www.facebook.com/LvivCityCoffeefest

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