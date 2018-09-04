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На Львівщині судитимуть пенсіонера, який напідпитку підрізав свого товариша

Олена Карп'юк

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Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно 70-річного жителя Жовківського району, який завдав ножове поранення своєму товаришу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

 

У червні в одному зі сіл Жовківського району між 70-річним чоловіком і його 51-річним товаришем раптово виник конфлікт. Під час спільного розпивання спиртних напоїв зловмисник завдав йому удар кишеньковим ножем у живіт, чим спричинив тяжке тілесне ушкодження.

Мешканця Жовківщини підозрювали у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 КК України (тяжке тілесне ушкодження). Під час досудового розслідування до нього застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні вже скерували для розгляду до Жовківського районного суду.

За вчинення цього злочину санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років.

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