На Львівщині прикордонники затримали викрадений у Великобританії Jaguar

Прикордонники Львівського загону затримали викрадений у Великобританії Jaguar, який знаходився у міжнародному розшуку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

Зазначається, що учора ввечері в пункт пропуску «Рава-Руська» прибув легковий автомобіль Jaguar англійської реєстрації. За кермом іномарки знаходився 68-річний громадянин Великобританії. Під час здійснення заходів прикордонного контролю стосовно транспортного засобу 2009 року випуску спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясувалось, з листопада 2013 року автомобіль перебуває у розшуку. Іномарка була викрадена на території Великобританії.

За даним фактом поінформовано Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Автомобіль встановленим порядком передано співробітникам Нацполіції.

Фото: ДПСУ