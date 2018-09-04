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На Львівщині прикордонники затримали викрадений у Великобританії Jaguar

Юлія Шпак

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Прикордонники Львівського загону затримали викрадений у Великобританії Jaguar, який знаходився у міжнародному розшуку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

 

Зазначається, що учора ввечері в пункт пропуску «Рава-Руська» прибув легковий автомобіль Jaguar англійської реєстрації. За кермом іномарки знаходився 68-річний громадянин Великобританії. Під час здійснення заходів прикордонного контролю стосовно транспортного засобу 2009 року випуску спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясувалось, з листопада 2013 року автомобіль перебуває у  розшуку. Іномарка була викрадена на території Великобританії.

За даним фактом поінформовано Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Автомобіль встановленим порядком  передано співробітникам Нацполіції.

Фото: ДПСУ

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