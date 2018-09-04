ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині двоє чоловіків до смерті побили пенсіонера

Юлія Шпак

|

На Львівщині поліцейські затримали двох зловмисників, причетних до смерті пенсіонера. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

В Дрогобицький відділ поліції 1 вересня надійшла інформація про те, що близько 20.35 «швидка допомога» доставила у лікарню 64-річного жителя району з тяжкими тілесними ушкодженнями. Через добу чоловік помер. Медики діагностували у нього важку черепно-мозкову травму, перелом основи черепа та забій головного мозку.

Працівники поліції встановили, що до травмування пенсіонера, яке спричинило смерть, причетні 27-річний односільчанин та 42-річний житель Самбірського району. Між чоловіками, які знаходилися у стані алкогольного сп’яніння, виник словесний конфлікт. Під час нього потерпілому й були заподіяні тілесні ушкодження.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування. Обом зловмисникам суд обрав міру запобіжного заходу – домашній арешт.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома

У лютому 2016 року у Шпиталі імені Митрополита Андрея Шептицького впровадили новий напрямок діяльності відділення паліат...

Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...