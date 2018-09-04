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Львівські копи затримали двох водіїв вантажівок за порушення ПДР, які виявились нелегальними перевізниками каменю

Олександр Косик

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Патрульні виявили два випадки ймовірно незаконного перевезення каміння.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.

 

Вчора, на автодорозі Західний обхід міста Львова, екіпаж патрульних зупинив транспортний засіб КрАЗ, за порушення правил дорожнього руху. У кузові автомобіля лежав бутовий камінь – великі грудки (шматки) гірської породи неправильної форми. Всіх необхідний документів на перевезення такого вантажу у водія не було, тому інспектори викликали слідчо-оперативну групу Пустомитівського відділу поліції.

На автодорозі Київ-Чоп, патрульні зупинили транспортний засіб МАЗ, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з водієм, патрульні попросили в нього документи на вантаж, а саме – камінь, який перебував у кузові. Водій відповів, що немає їх. Також чоловік не зміг пояснити походження вантажу. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Сколівського відділу поліції.

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