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Львів'ян просять допомогти зібрати 200 тисяч на створення банку крові для собак

Дарина Смеречанська

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Небайдужих львів’ян просять допомогти зібрати кошти на створення першого в Західній Україні банку крові для собак. Про це повідомляє прес-служба ЛКП «Лев».

 

Як зазначається, завдяки крові донорів на базі Першої комунальної ветеринарної клініки ЛКП «Лев» рятуватимуть життя як домашніх, так і безпритульних чотирилапих. Йдеться і про гострі випадки, коли тваринам потрібне термінове вливання крові, і про ситуації, коли вливання крові чи її препаратів може пришвидшити одужання при різноманітних захворюваннях домашніх улюбленців.

Для реалізації цього проекту клініці потрібно 250 тис. грн, залишилось зібрати 200 тис. грн.

На сайті ЛКП «Лев» http://lkplev.com/ діє кнопка для благодійних пожертв, кожен охочий підтримати це проект може долучитися і стати благодійником для найкращих друзів людини.

Раніше Львівський портал повідомляв, що ЛКП «Лев» вже придбало перше обладнання для банку крові для порятунку собак у Львові.

 

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