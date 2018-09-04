Гуртки, бібліоняня та Інтернет-клуб для підлітків: як працює оновлена бібліотека на Новому Львові

Із березня на вул. Мишуги, 3, що на Новому Львові, працює оновлена бібліотека для дітей. Тут можна не лише взяти книгу, а й брати участь у майстер-класах, читаннях, а батьки навіть можуть залишати своїх дітей на кілька годин, не переживаючи за їхню безпеку. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Оновлена бібліотека розташована просто у житловому будинку на вул. Мишуги, 3. Всі ремонтні роботи тут завершили ще в березні, а протягом літа у бібліотеку встигли записатись півтисячі нових читачів.

«Ця бібліотека діє з 1980 року. Дотепер вона була в жахливому стані, адже були великі проблеми з каналізацією, можна сказати, що вона була аварійною. Бібліотека знаходиться на рівні підвального приміщення, зверху – багатоповерхівка, тому всі нечистоти потрапляли власне у бібліотеку. Також близько 20 років у цьому приміщенні була пожежа, тому воно потребувало капітального ремонту», – розповіла в.о. начальника управління культури Львівської міської ради Наталія Бунда.

На проектні та ремонтні роботи, закупівлю обладнання і техніки у цю бібліотеку витратили 800 тисяч гривень. Загалом у бібліотеці зареєстровано 2700 читачів.

«Сьогодні бібліотека користується надзвичайним попитом у цьому районі. Батьки ведуть до нас дітей, починаючи з 2 років, адже ми обслуговуємо дітей, які тільки-но почали ходити. В день ми обслуговуємо близько 60 дітей», – зауважила директорка централізованої бібліотечної системи для дітей м. Львова Валентина Галушко.

Зараз у бібліотеці регулярно проводять різноманітні майстер-класи, читання, тут працюватиме Інтернет-клуб для підлітків, а для батьків діятиме послуга «бібліоняня».

«Щонеділі хочемо організувати для батьків бібліоняню. Тобто батьки можуть у нас залишити дитину на дві години і кудись піти у справах, а діти в цей час будуть займатися, малювати, спілкуватися. У нас працюють три бібліотекарі, які мають філологічну освіту і спеціальну бібліотечну.

Також ми пропагуємо читання – створили таку форму роботи з дошкільнятами як «літературні сніданки», працюємо з пенсіонерами і навчаємо їх роботі з комп’ютером. Всі заходи, які організовуємо, і послуги, які надаємо, є безкоштовними», – додала Валентина Галушко.

Зазначимо, загалом у Львові функціонують 40 бібліотек, серед них 17 – для дітей. Зараз вже відремонтували 11 бібліотек, а також відкрили одну нову. До кінця року у мерії також планують відремонтувати ще 8 бібліотек.

Загалом у 2018 році на ремонт бібліотек із бюджету Львова виділили більше 7 млн грн.