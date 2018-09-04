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Дорогою на роботу начальник патрульної поліції Львівщини затримав порушника-водія маршрутки

Соломія Григор'єва

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Начальник Патрульної поліції Львівщини Роман Пилипенко, їдучи зранку на роботу, затримав водія маршрутки, який порушив правила дорожнього руху, щоб наздогнати графік. Про це він написав на свої сторінці у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Інцидент стався сьогодні зранку, 4 вересня, на вулиці Сахарова. Водій порушив кілька правил ПДР, що мусило патрульного заблокувати йому дорогу за допомогою колег оштрафувати його.

Найбільше Романа Пилипенко здивувала негативна реакція на його дії пасажирів маршрутного таксі: вони обурились, що їх затримали, та стали на захист водія, мовляв ніхто не постраждав.

«Через декілька хвилин після затримання порушника з автобуса виходять пасажири і, увага, вони обурені тим, що їх автобус зупинено, мотивуючи це тим, що: «нічого не сталось, ми всі поспішаємо», – написав керівник патрульної поліції.

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