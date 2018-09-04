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Доба у зоні бойових дій на Донбасі: двоє українських захисників отримали поранення

Юлія Шпак

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Протягом минулої доби оборонні позиції підрозділів Об’єднаних сил знову перебували під прицільними обстрілами з боку російсько-окупаційних військ.Загалом протягом 3 вересня ворог провів 20 прицільних обстрілів. Внаслідок бойових дій протягом минулої доби двоє захисників України отримали поранення. Їх доставлено до військових мобільних госпіталів, де вони отримують необхідну кваліфіковану допомогу. Стан здоров’я наших військових – задовільний. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі Нацбезпеки України.

 

Луганський напрямок

Російсько-окупаційні війська 5 разів вели вогневі провокації поблизу н.п. Кримське, Шуми, Зайцеве та Миронівський.

Донецький напрямок

Ворог втричі більше разів порушив режим тиші. Тут російсько-окупаційні війська здійснили 15 прицільних обстрілів позицій захисників України. Підрозділи Об’єднаних сил зафіксували тривалі ворожі обстріли поблизу н.п. Водяне, Павлопіль, Піски, Лебединське, Опитне та Гнутове.

Обстановка станом на сьогодні, 4 вересня

З початку цієї доби зафіксовано 6 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. Усі вони відбулися на Донецькому напрямку. Окупанти здійснювали вогневі провокації в бік підрозділів Об’єднаних сил переважно з великокаліберних кулеметів поблизу н.п. Гнутове, Красногорівка, Широкине та Лебединське.

Від початку поточної доби бойових втрат серед Українських військових немає.

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