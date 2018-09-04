Декларації з сімейним лікарем вже підписали понад 400 тисяч львів’ян

Станом на 3 вересня у Львові декларацію з обраним сімейним лікарем, терапевтом або педіатром підписали майже 417 тисяч містян. Це 55% від приписного населення Львова, і загалом це 41,7% від усієї кількості підписаних декларацій по Львівській області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Більшість львів’ян вже обрали собі сімейного лікаря — станом на ранок 3 вересня маємо підписано майже 417 тисяч декларацій про вибір лікаря, і ця цифра постійно збільшується. Тож ми закликаємо усіх, хто ще не підписав декларацію, не зволікати з вибором свого лікаря, бо вже є достатньо багато лікарів, які набрали оптимальну кількість пацієнтів.

Також усі наші 11 медичних закладів, які надають первинну допомогу, перетворились в комунальні некомерційні підприємства та уклали договори з Національною службою здоров’я України, а тому з 1 жовтня вже отримають гроші відповідно до кількості пацієнтів, які підписали декларації — тобто за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». А це означає, що заклади отримають від Національної служби здоров’я України значно більше коштів, ніж вони отримували по субвенції до впровадження реформи», — розповів начальник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб.

Зазначимо, що фінансування для кожного закладу буде індивідуальним і залежить від кількості підписаних декларацій та віку пацієнтів, яких він обслуговує. Гроші за тарифами Національної служби здоров’я України заклади будуть отримувати щомісячно. При цьому, щомісячно сума буде перераховуватися відповідно до зростання кількості декларацій, які підписують пацієнти із лікарями цих медичних закладів.

Нагадаємо, що підписання декларацій стартувало у квітні і триватиме доти, доки всі не знайдуть свого лікаря і не підпишуть з ним декларацію. Декларація — це форма заяви, якою пацієнт повідомляє, що обрав саме цього лікаря, який надаватиме йому первинну допомогу. Підписати декларацію з лікарем може кожен у будь-якому медичному закладі, незалежно від місця свого проживання чи реєстрації.