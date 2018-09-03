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Якої погоди львів'янам чекати у найближчі дні?

Юлія Шпак

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У Львові 4-6 вересня буде переважно висока (4-й клас), місцями надзвичайна пожежна небезпека (5-й клас). Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на Львівський гідрометцентр.

 

Львів’ян  закликають бути обережними та суворо дотримуватися правил пожежної безпеки — не випалювати суху траву, сміття та сухостій дерев, не розводити вогнища у невідведених для цього місцях.

Також, 4 вересня у Львові буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі 12 — 14°, вдень 25 — 27° тепла.

На 5 — 6 вересня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів, лише вдень 5 вересня місцями короткочасні дощі, грози. Вітер східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря: 05 вересня вночі 11 — 16°, вдень 22 — 27° тепла; 6 вересня вночі 10 — 15° тепла, вдень 21 — 26° тепла.

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