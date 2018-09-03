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Як львівських школярів вчили сортувати сміття

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 3 вересня, у школах Знесіння та Кривчиць новий навчальний рік розпочався з уроку про екологічну культуру. У перший день навчання учнів шкіл № 7 та № 71 вчили правильному сортуванню відходів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

 

Запрошені екоактивісти разом із працівниками ЛКП «Зелене місто» розповідали школярам про сортування, переробку відходів та способи зменшення їхньої кількості у повсякденному житті.

Для проведення таких уроків у школиспецаільно  привезли чисту вторсировину: папір, склотару, пластикові упаковки та спеціальні сортувальні бокси.

«Щоб зберігати довкілля, в якому ми живемо, достатньо робити прості речі. Наприклад, одне власне горнятко вдало замінить сотні витрачених одноразових стаканчиків. А використання багаторазових екоторбинок не лише економить гроші, а й не забруднює наше місто тисячами одноразових пластикових пакетів. Ще один приклад: тонна зібраної макулатури, яка поїде на переробку, врятує від вирубування 7−10 дерев», — розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

Згодом серію навчальних лекцій, воркшопів та конкурсів зі збору вторсировини упродовж навчального року екологи з фахівцями ЛКП «Зелене місто» проведуть і в інших школах міста.

Про те, як правильно сортувати сміття, читайте тут.

Фото: ЛМР

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