«Вітер На-Дії»: 16 вересня львів’ян запрошують на християнський фестиваль

16 вересня в Центрі Митрополита Андрея Шептицького (УКУ) відбудеться Всеукраїнський молодіжний християнський фестиваль «Вітер На-Дії». До участі запрошують активну молодь, яка прагне духовного розвитку та змін. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.

Фестиваль розпочнеться Літургією у храмі Святої Софії-Премудрості Божої, яку очолить владика Петро (Лоза), єпископ-помічник Сокальсько-Жовківської єпархії. А завершиться масштабним вечірнім концертом за участі гуртів «Popry Vse», «Беz Обмежень» і «Kerygma Project».

На території Центру Митрополита Андрея Шептицького будуть діяти тематичні майданчики: духовний, інтелектуальний, мистецький та спортивний, і кожен з них матиме свої особливості.

Духовний майданчик матиме особливу місію: показати молоді різноманітність молитовних традицій, подивитись, ким є богопосвячені особи, як вони живуть, моляться і взаємодіють з суспільством. Також цей майданчик має на меті допомогти учасникам знайти свою особисту тишу серед гамору міста.

Духовний майданчик діятиме на трьох основних локаціях: у Храмі Софії-Премудрості Божої (Молитва Прослави, Ісусова молитва, Молитва Тезе, християнська медитація, молитва Псалмами), Конференц-залі (конференції, презентація книжки «Просто християнство») та Дерев’яній церкві «Блаженних мучеників» (місце тиші, духовних розмов та сповіді).

Інтелектуальний майданчик згуртує навколо себе усіх охочих подискутувати на важливі питання, що стосуються політики, підприємництва, волонтерства, освіти, подорожей, сучасного життя молоді в соцмережах, можливостей для самореалізації молоді в Україні та інші. Тут учасникам пропонують 10 панелей та 40 спікерів.

На мистецькому майданчику протягом дня відбуватимуться різноманітні майстер-класи. Протягом фестивалю працюватимуть денна та вечірня сцени. На денній можна буде переглянути вистави студентського театру «САД» і сучасного молодіжного театру «GLORIA», а на вечірній — концерт за участі гуртів «Popry Vse», «Беz Обмежень» і «Kerygma Project», а також свідчення військового капелана отця Андрія Зелінського та розіграш путівки на Світовий День Молоді у ПАНАМІ.

Для участі у всіх заходах фестивалю необхідно зареєструватись.