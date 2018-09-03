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В неділю львів’ян кличуть у Шевченківський гай на «Свято хліба»

Юлія Шпак

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У неділю, 9 вересня, львів’ян та гостей міста запрошують у Музей народної архітектури та побуту у Львові ім. Климентія Шептицького (Шевченківський гай) на «Свято хліба — 2018». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Програма передбачає:

  • Багатий ярмарок — хлібів, калачів, короваїв, кренделиків, паляниць, плетінок.
  • Дегустації новинок
  • Посвячення хлібів.
  • Святкова хода коровайниць
  • Виступи улюблених гуртів — «Ягоди», «Дивоструни», Хедлайнер свята — український рок-гурт «Шосте чуття».
  • Веселий віз «З хлібиною на гостину». Старости та куми разом із запальними музиками, їдучи головною алеєю, розкажуть про особливості обрядового хліба та частуватимуть охочих.
  • «Комора достатку». У облаштованій засіками зерном коморі, бажаючі зможуть на дотик відчути багатство нашого краю та отримати заряд життєдайної сили.
  • Флешмоб «Печу, печу хлібчик».

А для найменших буде дитяча шоу-програма «Веселий пекар».

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