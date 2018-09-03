У Судовій Вишні підприємець привласнив 5 га землі і засіяв її пшеницею

Місцеве підприємство самовільно зайняло земельну ділянку площею більше 5 га на території Судовишнянської сільради і засіяло її озимою пшеницею. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Ділянка, яка розташована на території Судовишнянської сільської ради, віднесена до земель державної власності.

«У зв’язку із цим прокуратура подала позовну заяву до господарського суду Львівської області з вимогою звільнити цю територію та привести до належного (попереднього) стану», – йдеться у повідомленні.

Відтак суд визнав позовні вимоги обґрунтованими, і зобов’язав підприємство вивільнити 5 га землі і повернути її до попереднього стану.