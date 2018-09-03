Цьогоріч у Львові до першого класу пішла найбільша кількість дітей за останні десять років

У 2018−2019 навчальному році у місті Львові до першого класу пішла найбільша кількість дітей за останні десять років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

За інформацією управління освіти ЛМР, станом на сьогодні, 9080 дітей вперше сіли за шкільну парту, що у порівнянні з минулим навчальним роком на понад 700 дітей більше.

«Торік, у 2017−2018 н. р,. було 8448 першачків, у 2016−2017 н. р. було 8223, 2015−2016 н. р. 8497 і у 2014−2015 н. р. було 7677 першачків. Також додамо, що станом на 1 вересня 2018 року у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова навчатиметься 4198 учнів 11-х класів», – зазначила начальник управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Нагадаємо цьогоріч Нова українська школа. Тепер на дітей у молодших класах чекає зовсім новий підхід до навчання: малеча буде більше гратися, експериментувати та більше працювати у колективі. Таким чином освіта базуватиметься більше на вміннях та навичках. Детальніше про нововведення читайте тут.