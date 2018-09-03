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Під час ДТП у Городоцькому районі постраждало четверо людей

Дарина Смеречанська

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У Городоцькому районі внаслідок зіткнулися «Фольксваген Венто» та «Тойота» «Тойота»: внаслідок аварії травмовано четверо осіб. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

ДТП сталася 2 вересня близько 8.20 на автодорозі Львів – Самбір поблизу села Залужани.

Як попередньо встановили поліцейські, сталося зіткнення двох транспортних засобів – «Фольксваген Венто» під керуванням 38-річного мешканця Городоцького району та «Тойота», яким керував 54-річний житель міста Самбір.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій та двоє пасажирів «Фольксвагена», мешканці Городоцького району, віком 50 та 54 роки, а також пасажир «Тойоти», 49-річна мешканка Самбора.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

 

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