На Старосамбірщині водійка «Нісану» збила пішохода

Вчора, 2 вересня, о 23:35 год., на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород в селі Бусовисько Старосамбірського району 32-річна водійка автомобіля «Нісан Прімера» збила пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

50-річного пішохода, мешканця Старосамбірщини, госпіталізували в хірургічне відділення з попереднім діагнозом: «закритий перелом стегна нижньої третини зі зміщенням».

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.