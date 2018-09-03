На Львівщині спекли 120-метровий пиріг

Вчора, 2 вересня, у селі Карачинів, що на Яворівщині, відбулося свято “Великі обжинки”, де встановили рекорд України – “Найдовший яворівський пиріг”. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Довжина становила понад 120 метрів, а для приготування використали 640 кг картоплі. Традиційну грибну мачанку для пирога приготували учасники АТО.

На свято завітав голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, директор з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало, військовослужбовці Збройних сил України, представники влади, громадські та культурні діячі, громадськість та ін.

“Сьогодні тут ми маємо можливість святкувати і тішитися життю, мріяти. А все тому, що за тисячі кілометрів від Львова стоїть українське військо, українська армія. Озброєна не тільки зброєю, але й українським духом. За нас, за нашу Україну, за єдність нашого народу давайте спільно промовимо: “Слава Україні!”, – зазначив Олег Синютка.

Усі присутні спільно помолилися за цьогорічний врожай та мир і спокій в Україні. Також освятили камінь, де у майбутньому збудують новий дошкільний освітній заклад.