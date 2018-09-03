Мерія хоче передати в оренду п’ять об’єктів нерухомого майна

Управління комунальної власності ЛМР інформує про намір передати в оренду об’єкти нерухомого майна. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Охочі отримати зазначені об’єкти у користування на підставі договору оренди, повинні повідомити до 15 вересня 2018 року включно про свій намір укласти договір оренди способом скерування заяви про укладення договору на адресу управління комунальної власності департаменту економічного розвитку через Центр надання адміністративних послуг м. Львова (пл. Ринок, 1, вхід праворуч, надалі — ЦНАП), або через його територіальні відділення (при районних адміністраціях м. Львова) згідно робочого графіку — для юридичних осіб і суб’єктів підприємницької діяльності.

Заява повинна обов’язково містити пропозицію про цільове використання об’єкта оренди на термін 5 років.

№ п/п Адреса об’єкта Поверховість Площа (кв.м) Балансоутримувач Личаківський район 1. вул. Й. Коциловського, 12-а півпідвал 23,0 ЛКП «Управитель» Шевченківський район 2. вул. Заводська, 9 підвал 41,2 ЛКП «Балатон-409» 3. вул. Джерельна, 23 підвал 27,8 ЛКП «Янів-405» 4. вул. В. Єрошенка, 5 підвал 22,5 5. вул. Гетьмана І. Мазепи, 20 цоколь 20,0 ЛКП «Тополя-406»

До заяви додається:

Для фізичних осіб — засвідчена заявником копія паспорта громадянина України (1, 2, 11 сторінки). Для професійних творчих працівників — засвідчені заявником копія диплому про освіту або членського квитка члена творчої спілки. Для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців — витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. Довідка про відсутність справи про банкрутство.

У разі надходження однієї заяви, конкурс на право оренди не проводиться, а договір оренди укладається із заявником, який відповідно проводить оплату послуг з незалежної оцінки об’єкта оренди, а також оплату за нотаріальне посвідчення договору оренди.

У разі надходження двох і більше заяв, управління комунальної власності департаменту економічного розвитку оголошує конкурс на право оренди у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Детальнішу інформацію можна отримати за тел.: +38 (032) 297 55 15.