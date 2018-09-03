Львівській патрульні затримали чоловіка, який погрожував власній жінці розправою

У Львові патрульні затримали чоловіка, який погрожував розправою своїй жінці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Сьогодні вночі, патрульні отримали виклик на вулицю Чернігівську, де жінка стала жертвою сімейного насильства. Заявниця повідомила диспетчеру, що її чоловік поводить себе неадекватно, погрожує та б’є її.

Інспектори прибули на місце та почули, що в квартирі кричить жінка. Через вікно було видно, як чоловік замахнувся, щоб її вдарити. Патрульні помчали до дверей та почали стукати. Їм відчинила заплакана жінка. Інспектори, які стояли біля вікна, попередили напарників, що чоловік взяв в руки ніж та сховав його за спину.

Офіцери зайшли до квартири. Чоловік поводив себе агресивно, погрожував патрульним та почав скорочувати відстань. Правоохоронці попередили його, щоб не робив різких рухів. Інспектори побачили також, що в квартирі перебуває неповнолітня дитина. Жінка почала благати чоловіка заспокоїтися та покласти ніж. Він послухався і тоді його затримали патрульні.

На місце викликали слідчих, експерта та представника родинного дому, оскільки дитина перебуває на тимчасовому влаштуванні згідно розпорядження Личаківської районної адміністрації. 41-річного чоловіка доставили до Личаківського відділу поліції.

Патрульна поліція звертається до всіх, хто стає жертвами сімейного насилля – не терпіть, телефонуйте на 102!

Фото: Патрульна поліція у Львівськкій області