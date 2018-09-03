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Більше сотні роверистів взяли участь у велогонках в Жовкві

Олена Карп'юк

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Цими вихідними у Жовкві відбувся XVII Відкритий чемпіонат Львівської області з велосипедного спорту на шосе серед різних вікових груп, присвячений пам’яті Заслуженого тренера України, Майстра спорту Збігнєва Керницького. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

 

 

Наймолодшим учасником велогонки став 11-річний Павло Романовський, а найстаршим –74-річний Святослав Ковальчук. Загалом 135 велосипедистів розіграли призові місця в 12 групах: у перший день в індивідуальній гонці, а в другий – в груповій.

Серед учасників були спортсмени та аматори спорту з різних міст України. Зокрема, з Дрогобича, Луцька, Жовкви, Миколаєва, Львова, Червонограда, Сокаля, сіл Солонка та Жирівка. Також брали участь велосипедисти з Польщі.

Варто зазначити, що в гонках змагались: чемпіон Світу та Європи 2017 року, Майстер спорту міжнародного класу Олег Канака, Заслужений Майстер спорту Юрій Заяць та багато інших відомих в світі та Україні видатних спортсменів-велосипедистів.

Фото: управління фізичної культури і спорту

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