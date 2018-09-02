Внаслідок ДТП на Яворівщині травмувались четверо дітей

Вчора, 1 вересня, на автодорозі Львів – Краковець біля с. Терновиця Яворівського району 49-річний водій автомобіля «Опель Вектра» не дотримався безпечної дистанції та врізався у «Фольксваген Пасат». Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.
Внаслідок ДТП п’ятьох пасажирів автомобіля «Фольксваген Пасат» госпіталізували у Новояворівську райлікарню №1:
- мешканку м. Новояворівськ 1983 року народження;
- мешканців м. Новояворівськ 2005, 2006, 2009, 2012 років народження (діти).
Всіх постраждалих після медичного огляду відпустили додому.
Олена Карп'юк