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Внаслідок ДТП на Яворівщині травмувались четверо дітей

Олена Карп'юк

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Вчора, 1 вересня, на автодорозі Львів – Краковець біля с. Терновиця Яворівського району 49-річний водій автомобіля «Опель Вектра» не дотримався безпечної дистанції та врізався у «Фольксваген Пасат». Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Внаслідок ДТП п’ятьох пасажирів автомобіля «Фольксваген Пасат» госпіталізували у Новояворівську райлікарню №1:

  • мешканку м. Новояворівськ 1983 року народження;
  • мешканців м. Новояворівськ 2005, 2006, 2009, 2012 років народження (діти).

Всіх постраждалих після медичного огляду відпустили додому.

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