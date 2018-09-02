ОСТАННІ НОВИНИ

Студентами Львівського ветеринарного університету стали більше тисячі людей

Олена Карп'юк

|

Сьогодні, 2 вересня, відбулась урочиста посвята першокурсників у студенти Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького– найстарішого в Україні ветеринарного університету. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі вишу.

 

Урочистості розпочалися з Божественної літургії в церкві Святої Трійці, що на вул. Тершаковців, 9. Участь у ній взяли професорсько-викладацький склад університету, аспіранти, студенти та їхні батьки.

Цьогоріч майже 1300 студентів розпочинають навчання на різних напрямках та програмах ветуніверситету.

Найбільшу кількість студентів зараховано на спеціальність «Ветеринарна медицина» – 370 студентів. На факультет ветеринарної гігієни, екології та права зараховано 292 студенти; на факультет економіки та менеджменту – 291 студент; на біолого-технологічний факультет – 169 студентів та на факультет харчових технологій – 145 студентів. На навчання на денній формі магістратури прийнято 376 студентів, а на заочній – 150.

Також студентами увишу стали й громадяни США, Лівії, Єгипту, Лівану, Кенії, Ізраїлю та Польщі.

Додамо, що новоспечених першокурсників сьогодні прийшло привітати керівництво міста та області.

Фото: ЛМР, ЛОДА

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...