Студентами Львівського ветеринарного університету стали більше тисячі людей

Сьогодні, 2 вересня, відбулась урочиста посвята першокурсників у студенти Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького– найстарішого в Україні ветеринарного університету. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі вишу.

Урочистості розпочалися з Божественної літургії в церкві Святої Трійці, що на вул. Тершаковців, 9. Участь у ній взяли професорсько-викладацький склад університету, аспіранти, студенти та їхні батьки.

Цьогоріч майже 1300 студентів розпочинають навчання на різних напрямках та програмах ветуніверситету.

Найбільшу кількість студентів зараховано на спеціальність «Ветеринарна медицина» – 370 студентів. На факультет ветеринарної гігієни, екології та права зараховано 292 студенти; на факультет економіки та менеджменту – 291 студент; на біолого-технологічний факультет – 169 студентів та на факультет харчових технологій – 145 студентів. На навчання на денній формі магістратури прийнято 376 студентів, а на заочній – 150.

Також студентами увишу стали й громадяни США, Лівії, Єгипту, Лівану, Кенії, Ізраїлю та Польщі.

Додамо, що новоспечених першокурсників сьогодні прийшло привітати керівництво міста та області.

Фото: ЛМР, ЛОДА