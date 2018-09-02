Львів’ян кличуть на сніданок-зустріч із режисером фільму «Кіборги»

Наступної суботи, 8 вересня, в межах театрального фестивалю «Кіт Ґаватовича» у Стрийському парку організовують сніданок із актором та режисером відомого українського фільму «Кіборги» Ахтемом Сеітаблаєвим. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Сніданок-зустріч відбудеться у Стрийському парку біля кінотеатру «Львів». Початок – об 11:00 год. Вхід є безкоштовним.

«Ахтем Сеітаблаєв запрошує до відкритої розмови про виклики для сценічності та акторів сьогодні, а ще про те, де шукати сили для розмов на непрості теми», – розповідають організатори.

Зазначимо, що Ахтем Сеітаблаєв є українським актором та режисером кримськотатарського походження. У грудні 2017 року вийшов у прокат його фільм «Кіборги», який розповідає про про оборону Донецького аеропорту під час війни на Донбасі.

Кінострічка є одним з переможців конкурсного відбору Держкіно та отримала державну фінансову підтримку на 50% собівартості – майже 24 мільйони гривень. Загальна вартість кінофільму становить майже 48 мільйонів гривень.

За вісім тижнів прокату касові збори «Кіборгів» склали 22,3 мільйона гривень, що на той час було абсолютним рекордом для стрічок, повністю вироблених в Україні. Цей показник навіть перевершив касові збори попереднього рекордсмена – фільму «DZIDZIO Контрабас».

Загалом в українському прокаті фільм «Кіборги» протримався 21 тиждень і заробив 23,2 мільйона гривень.

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Фото: Український тиждень