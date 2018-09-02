ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян кличуть на сніданок-зустріч із режисером фільму «Кіборги»

Наталя Дуляба

|

Наступної суботи, 8 вересня, в межах театрального фестивалю «Кіт Ґаватовича» у Стрийському парку організовують сніданок із актором та режисером відомого українського фільму «Кіборги» Ахтемом Сеітаблаєвим. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Сніданок-зустріч відбудеться у Стрийському парку біля кінотеатру «Львів». Початок – об 11:00 год. Вхід є безкоштовним.

«Ахтем Сеітаблаєв запрошує до відкритої розмови про виклики для сценічності та акторів сьогодні, а ще про те, де шукати сили для розмов на непрості теми», – розповідають організатори.

Зазначимо, що Ахтем Сеітаблаєв є українським актором та режисером кримськотатарського походження. У грудні 2017 року вийшов у прокат його фільм «Кіборги», який розповідає про про оборону Донецького аеропорту під час війни на Донбасі.

Кінострічка є одним з переможців конкурсного відбору Держкіно та отримала державну фінансову підтримку на 50% собівартості – майже 24 мільйони гривень. Загальна вартість кінофільму становить майже 48 мільйонів гривень.

За вісім тижнів прокату касові збори «Кіборгів» склали 22,3 мільйона гривень, що на той час було абсолютним рекордом для стрічок, повністю вироблених в Україні. Цей показник навіть перевершив касові збори попереднього рекордсмена – фільму «DZIDZIO Контрабас».

Загалом в українському прокаті фільм «Кіборги» протримався 21 тиждень і заробив 23,2 мільйона гривень.

Фото: Український тиждень

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...