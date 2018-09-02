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Доба на Донбасі: один український військовий загинув, ще двоє – поранені

Олена Карп'юк

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Упродовж минулої доби, 1 вересня, на Донбасі бойовики11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Внаслідок бойових дій один наш військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил.

 

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, не застосовувалось.

Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Південне, Павлопіль, Водяне та Широкине.

Противник помітно зменшив кількість обстрілів, хоча й не припинив повністю їх на час «шкільного» перемир’я. Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються взятих на себе зобов’язань щодо припинення вогню.

Минулої доби під час бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення.

Від початку поточної доби бойовики двічі обстріляли позиції наших військ. На Донецькому напрямку – поблизу Мар’їнки вівся вогонь зі стрілецької зброї, на Маріупольському напрямку – зі стрілецької зброї та гранатометів в районі Лебединського. Втрат серед наших оборонців немає.

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