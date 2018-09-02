АМКУ запідозрив 8 облгазів у махінаціях із закупівлею лічильників. Серед них – і Львівгаз

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розслідує можливі порушення законодавства вісьмома облгазами, які проводили махінації з продажем газових лічильників населенню. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі АМКУ.

Як йдеться в повідомленні, до комітету поскаржилися підприємці і компанії, які продають газові лічильники населенню. Вони зазначили, що облгази проводили тендери на закупівлю лічильників з дотриманням принципу конкурентної переваги. Однак облгази відмовляли споживачам у встановленні лічильників виробництва одних суб’єктів господарювання, взамін пропонуючи лічильники іншого виробника.

Скарги надійшли на Львівгаз, Івано-Франківськгаз, Чернівцігаз, Вінницягаз, Дніпрогаз, Сумигаз, Харківміськгаз і Чернігівгаз.

«Такі дії облгазів можуть призвести до обмеження конкуренції на ринку реалізації лічильників природного газу та до утиску інтересів споживачів», – наголошують у комітеті.

Відтак за цими фактами відкрито справу про порушення вісьмома облгазами законодавства про захист економічної конкуренції, в АМКУ почали збирати й аналізувати докази. Крім того, в АМКУ пообіцяли перевірити інших операторів газорозподільних систем на такі порушення.