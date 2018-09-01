В Академії сухопутних військ півтисячі першокурсників склали присягу

Сьогодні, 1 вересня, в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного курсанти-першокурсники урочисто склали Військову присягу на вірність українському народові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.
Військову присягу сьогодні склали близько 500 першокурсників, мешканців усіх областей України.
Чимало почесних гостей прийшло привітати курсантів, їхніх педагогів та батьків зі святом — керівництво міста та області, депутати, військові капелани та духовенство, правоохоронці, громадські активісти. До привітань також долучились делегації військових із Великобританії, Канади, Литви, Німеччини, Данії, Польщі та США.
Фото: ЛМР
Олена Карп'юк