В Академії сухопутних військ півтисячі першокурсників склали присягу

Сьогодні, 1 вересня, в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного курсанти-першокурсники урочисто склали Військову присягу на вірність українському народові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.

Військову присягу сьогодні склали близько 500 першокурсників, мешканців усіх областей України.

Чимало почесних гостей прийшло привітати курсантів, їхніх педагогів та батьків зі святом — керівництво міста та області, депутати, військові капелани та духовенство, правоохоронці, громадські активісти. До привітань також долучились делегації військових із Великобританії, Канади, Литви, Німеччини, Данії, Польщі та США.

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Фото: ЛМР