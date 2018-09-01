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У Львові спіймали жінку, що збирала «данину» зі стихійних торгівців

Олена Карп'юк

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Вчора, 31 серпня, біля Галицького ринку патруль Муніципальної варти виявив жінку, яка збирала гроші з тих, хто торгує на вулиці. При цьому людям вона говорила, що кошти потрібні для того, щоб муніципали їх не розганяли. Про це Львівському порталу повідомили у Муніципальній варті.

 

«Жінка збирала гроші з тих, хто торгує на вулиці. При цьому людям вона говорила, що кошти потрібні для муніципалів. Так, мовляв, вони не будуть розганяти стихійних продавців, і можна буде спокійно продавати з землі.

Коли ж працівники Муніципальної варти викрили це шахрайство, жінка намагалась їх запевнити, що таке було лише один раз. Проте вже відомо, що кошти вона збирала не вперше. До того ж робила це разом зі своєю подругою. З людей вони збирали по 20 гривень», – йдеться у повідомленні.

Як зауважують муніципали, що «данину» із людей, що торгують на вулиці збирали і біля Винниківського ринку. Втім особу, яка цим займалась, наразі встановлюють.

Відтак львів’ян, які стануть свідками подібних ситуацій, закликають повідомляйте про це на Гарячу лінію міста, у поліцію за номером 102, а також у чергову частину Муніципальної варти – 259 00 15; 259 00 19.

Фото: Муніципальна варта

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