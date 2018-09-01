У Бродах водій «Тойоти» в’їхав у фіру

Сьогодні, 1 вересня, близько 09:30 год., на автодорозі Київ – Чоп у Бродах 22-річний водій автомобіля «Тойота» скоїв попутне зіткнення з підводою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Внаслідок ДТП керманич фіри, мешканець Бродівського району, впав на дорогу. Його із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню, наразі медики встановлюють діагноз.

Поліцейські встановлюють всі обставини аварії, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.