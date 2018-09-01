«Шкільне перемир’я»: бойовики обстріляли українські позиції 11 разів

Упродовж минулої доби, 31 серпня, на Донбасі російські війська 11 разів відкривали вогонь по українських позиціях. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосовував. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил.

Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Південне, Мар’їнка, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Лебединське та Водяне.

Упродовж минулої доби втрат серед українських військовослужбовців немає.

Від початку доби противник чотири рази обстріляв наші позиції в районі Троїцького, Південного, Водяного та Широкиного з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Об’єднані сили дотримуються умов “шкільного» перемир’я. Водночас російсько-окупаційні війська хоча й дещо знизили кількість обстрілів і не використовують озброєння важких калібрів, проте перемир’я порушують протягом всієї доби.