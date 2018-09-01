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«Шкільне перемир’я»: бойовики обстріляли українські позиції 11 разів

Олена Карп'юк

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Упродовж минулої доби, 31 серпня, на Донбасі російські війська 11 разів відкривали вогонь по українських позиціях. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосовував. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил.

 

Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Південне, Мар’їнка, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Лебединське та Водяне.

Упродовж минулої доби втрат серед українських військовослужбовців немає.

Від початку доби противник чотири рази обстріляв наші позиції в районі Троїцького, Південного, Водяного та Широкиного з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Об’єднані сили дотримуються умов “шкільного» перемир’я. Водночас російсько-окупаційні війська хоча й дещо знизили кількість обстрілів і не використовують озброєння важких калібрів, проте перемир’я порушують протягом всієї доби.

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