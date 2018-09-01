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На Бродівщині шестеро людей потрапили до лікарні через святкове застілля

Олена Карп'юк

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У четвер та п’ятницю, 30-31 серпня, у Бродівську центральну райлікарню із діагнозом «гострий ентероколіт» доставили шістьох мешканців району. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Всі потерпілі є мешканцями с. Пониковиця Бродівського району, віком 78, 72, , 45, 44, 11 та 9 років.
Вони 28 серпня під час святкування дня народження вживали продукти харчування із власного господарства, приготовлені у домашніх умовах.

Зараз хворим надають кваліфіковану медичну допомогу згідно з протоколами лікування. Причини та обставини спалаху інфекції встановлюються.

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