На Бродівщині шестеро людей потрапили до лікарні через святкове застілля

У четвер та п’ятницю, 30-31 серпня, у Бродівську центральну райлікарню із діагнозом «гострий ентероколіт» доставили шістьох мешканців району. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Всі потерпілі є мешканцями с. Пониковиця Бродівського району, віком 78, 72, , 45, 44, 11 та 9 років.

Вони 28 серпня під час святкування дня народження вживали продукти харчування із власного господарства, приготовлені у домашніх умовах.

Зараз хворим надають кваліфіковану медичну допомогу згідно з протоколами лікування. Причини та обставини спалаху інфекції встановлюються.