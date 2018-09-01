Львів’ян кличуть на допрем’єрний показ українського фільму про Симона Петлюру

Сьогодні, 1 вересня, у кінотеатрі ТЦ «Форум Львів» відбудеться допрем’єрний показ українського фільму «Таємний щоденник Симона Петлюри». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Початок показу – о 16:00 год. Також запланована зустріч із творчою групою, що працювала над створенням кінострічки.
Зазначимо, «Таємний щоденник Симона Петлюри» – це український історично-біографічний фільм режисера Олеся Янчука. Сюжет стрічки охоплює період життя Симона Петлюри, головного отамана військ Української Народної Республіки і лідера Директорії УНР, коли той перебував в еміграції у Парижі, до того дня, коли Петлюру вбив Самуїл Шварцбард. Історія розповідає не лише про план знищення Петлюри, а й про останні дні його життя.
Кінострічка також переносить глядачів із Парижа в Україну, до подій та дійових осіб того короткого періоду УНР, коли Україна здобула, проте не змогла втримати незалежність.
Фільм знімали за підтримки Держкіно України, яке виділо 23,6 млн грн. Загальний бюджет стрічки становить майже 48 млн грн. Окремі епізоди знімали у Львові, зокрема в одній із зал апеляційного господарського суду та в Палаці Потоцьких.
У ролях – Ірма Вітовська, Сергій Фролов, Богдан Бенюк, Євген Нищук (міністр культури України), а також багато акторів зі Львівщини, серед яких Мука Ярослав, Степан Глова, Орест Гарда, Ігор Гаврилів, Юрій Чеков.
Додамо, що в український кінопрокат «Таємний щоденник Симона Петлюри» виходить із 6 вересня.
Олена Карп'юк