Львів’ян кличуть на допрем’єрний показ українського фільму про Симона Петлюру

Сьогодні, 1 вересня, у кінотеатрі ТЦ «Форум Львів» відбудеться допрем’єрний показ українського фільму «Таємний щоденник Симона Петлюри». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Початок показу – о 16:00 год. Також запланована зустріч із творчою групою, що працювала над створенням кінострічки.

Зазначимо, «Таємний щоденник Симона Петлюри» – це український історично-біографічний фільм режисера Олеся Янчука. Сюжет стрічки охоплює період життя Симона Петлюри, головного отамана військ Української Народної Республіки і лідера Директорії УНР, коли той перебував в еміграції у Парижі, до того дня, коли Петлюру вбив Самуїл Шварцбард. Історія розповідає не лише про план знищення Петлюри, а й про останні дні його життя.

Кінострічка також переносить глядачів із Парижа в Україну, до подій та дійових осіб того короткого періоду УНР, коли Україна здобула, проте не змогла втримати незалежність.

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Фільм знімали за підтримки Держкіно України, яке виділо 23,6 млн грн. Загальний бюджет стрічки становить майже 48 млн грн. Окремі епізоди знімали у Львові, зокрема в одній із зал апеляційного господарського суду та в Палаці Потоцьких.

У ролях – Ірма Вітовська, Сергій Фролов, Богдан Бенюк, Євген Нищук (міністр культури України), а також багато акторів зі Львівщини, серед яких Мука Ярослав, Степан Глова, Орест Гарда, Ігор Гаврилів, Юрій Чеков.

Додамо, що в український кінопрокат «Таємний щоденник Симона Петлюри» виходить із 6 вересня.