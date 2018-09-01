Галицька лоза. На Львівщині стартував перший фестиваль винограду і вина

Сьогодні, 1 вересня, розпочався Перший Львівський фестиваль винограду і вина «Галицька лоза». Завершиться він завтра, 2 вересня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Завдяки фестивалю на Львівщині хочуть популяризувати галузь виноградарства, а також показати перспективи й можливості вирощування винограду в області.

«Ми вперше на Львівщині розпочинаємо фестиваль виноградарів та виноробів. Ми сподіваємося, що це буде гарним початком, а надалі цей захід стане традиційним. І щорічно ми демонструватимемо той потенціал, який є на Львівщині. Галузь садівництва та виноградарства починає розвиватись. Держава створює усі сприятливі умови, щоб ця галузь процвітала, а наші люди працювали тут, в Україні, на благо своїх сімей та на благо нашої держави», – розповіла директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Людмила Гончаренко.

Зазначимо, що на території Львівської області існує близько 100 суб’єктів плодово-ягідних господарств. Загальна площа насаджень сягає 14,7 тис. га, із них 2,2 тис. га становлять насадження підприємств, решта – мешканців Львівщини.

96 га з усіх площ плодово-ягідних насаджень області займають виноградники, з них у сільськогосподарських підприємствах – 0,11 га решта – в господарствах населення.

Фото: Львівська ОДА