З 1 вересня буде знижено вартість проїзду в пасажирських поїздах далекого сполучення, що курсують територією України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПАТ «Укрзалізниці».

Як зазначають у відомстві, у перший день осені вступає в дію коефіцієнт 1,02 індексації до тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні за календарними періодами.

«Наприклад, вартість проїзду 31 серпня за маршрутом Київ – Львів у вагоні купе поїзда № 141 коштує 347,92 грн, а на наступну п’ятницю аналогічний квиток коштуватиме 333,92 грн, у вагоні купе поїзда № 29 Київ – Ужгород коштує 728,19 грн, а буде коштувати – 696,39 грн. Діятиме цей коефіцієнт до кінця місяця, після чого буде введено ще нижчий коефіцієнт – 0,93», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що у період з 1 червня по 31 серпня діяв календарний період з коефіцієнтом 1,07.

Зазначимо, наказом № 184 Міністерства інфраструктури України від 20 квітня 2018 року визначено 13 різних календарних періодів, які впливають на вартість проїзду. Також на ціну квитка впливає і день тижня, у який пасажир розпочинає подорож.

Коефіцієнти вартості проїзду стосуються всіх категорій вагонів, крім приміських поїздів. Ознайомитися з ними можна детально за посиланням https://goo.gl/RgxJwK