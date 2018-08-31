В суботу у Львові проведуть перегони «Гонки Нації»

У суботу, 29 вересня, вперше у Львові, на території холдингу емоцій «!Fest» (вул. Старознесенська, 24 — 26) пройдуть перегони «Гонки Нації». Про це Львівському порталу повідомили у пре-службі Львівської міської ради.

Усі охочі матимуть змогу випробувати себе в категорії «забіг сили», яка охоплює три підкатегорії змагань: elite, standart, team. «Забіг сили» — це каверзний спринт на 5 км та 20 перешкод, який сподобається як початківцям, так і досвідченим спортсменам, а також ідеально підійде для тих, хто бажає випробувати себе в командній грі.

Більш ніж 700 учасників з усіх регіонів країни будуть змагатися в обраних підкатегоріях. Кожен учасник на фініші отримає пам’ятну медаль та футболку фінішера, що створюються ексклюзивно для кожного Забігу в різних містах України.

Організатори запрошують усіх охочих приєднатися до свята спорту — повболівати за учасників або вийти на старт та поборотися за місце на п’єдесталі.

У заході можуть брати участь всі бажаючі віком від 18 років.

Реєстрація та більш детальна інформація за посиланням: https://www.racenation.ua/zabigy/lviv-29−09−2018/

Ролик на подію можна переглянути за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=dxOAamADw04

Вхід вільний.