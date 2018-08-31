Поруч із вулицею Трускавецькою євангелісти збудують молитовний дім

На вул. Трускавецькій – вул. Академіка Я. Підстригача релігійна громада «Віфесда» християн віри євангельської збудує свій молитовний дім, котельню та допоміжну будівлю. Відповідні містобудівні умови та обмеження сьогодні, 31 серпня, видав релігійній громаді виконком міськради Львова. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у проекті рішення, громада християн віри євангельської будуватиме свій молитовний дім, котельню й допоміжну будівлю на земельній ділянці площею майже 0,4 га.

Цільове призначення землі – для будівництва і обслуговування будівель громадських та релігійних організацій; категорія – землі житлової та громадської забудови. Ділянка також розташована у зоні Г-4 – зоні культурних, спортивних та релігійних установ Франківського району.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати ділянку на 35%, а також встановив, що дім молитви не повинен перевищувати 22 м у висоту, а допоміжна будівля – 10 м.

Зазначимо, що церква «Віфесда» християн віри євангельської розпочала свою діяльність у Львові у 1993 році. Зараз громада орендує приміщення в Українському науково-дослідницькому інституті поліграфічної промисловості, який розташований на вул. Володимира Великого, 4.