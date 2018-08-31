Півтори години прогулянок на свіжому повітрі та фізкультхвилинки: почали діяти нові правила для груп подовженого дня у школах

Сьогодні, 31 серпня, в Україні почали діяти нові правила для створення груп подовженого дня у школах. Про це повідомляє прес-служба МОН.
Головними новаціями порядку є те, що він передбачає кращі умови для дітей та вперше дає можливість відкривати інклюзивні групи.
Як зазначають у відомстві, різниця у віці учнів однієї групи не може перевищувати 2-х років. Варто зазначити, що раніше групи можна було комплектувати з учнів щонайменше 4-х вікових категорій Така зміна дозволить забезпечити комфортніші умови для дітей, враховуючи їхні індивідуальні психологічні відмінності та фізичний розвиток.
Водночас у школах, розташованих в сільській та/або гірській місцевості, де здійснюється підвезення шкільним автобусом, групи можна утворювати для учнів різного віку.
Зараховувати дітей до груп можна протягом всього навчального року.
Перебувати в групі подовженого дня учні мають не більш як 6 годин на день. Режим їх роботи повинен включати:
- прогулянки на відкритому повітрі тривалістю не менш як півтори години для учнів початкових класів;
- харчування тривалістю не менш як 30 хвилин;
- виконання домашніх завдань (за наявності) тривалістю не більше 1 години;
- проведення спортивно-оздоровчих занять тривалістю не менше 1 години;
- фізкультхвилинки та гімнастику для очей через кожні 15 хвилин заняття для учнів початкових класів.
Наповнюваність групи подовженого дня не повинна перевищувати 30 дітей. Меншу граничну кількість учнів в групі може встановити керівник школи, погодивши це рішення з засновником.
Інклюзивні та спеціальні групи створюють за заявою батьків чи інших законних представників дітей.
Наповнюваність спеціальної групи має бути від 6 до 12 учнів, залежно від нозології.
- В інклюзивних групах може бути до 30 дітей, однак кількість учнів з особливими освітніми потребами там має бути такою:
- 1-3 – з числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо;
- не більш як 2 – з числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, у тому числі з дислексією, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку або тих, що пересуваються на візках.
Юлія Шпак