На вулиці Тернопільській збудують дитсадок

На вулиці Тернопільскій, 21, що у Сихівському районі, збудують дитячий дошкільний заклад. Відповідні містобудівні умови та обмеження ТзДВ «Будівельна компанія «Львівторгбуд» видав сьогодні, 31 серпня, виконавчий комітет міськради Львова. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у проекті рішення, Львівторгбуд будуватиме дитсадок на земельній ділянці, площею 2 га. Зараз на ній розташований житловий комплекс «Новий Львів» із шести вже зведених багатоповерхівок. Саме для мешканців цього комплексу й передбачений дитячий садок.

Як зазначив під час обговорення головний архітектор Львова Юліан Чаплінський, дошкільний заклад розрахований орієнтовно на 60 дітей.

Своїм рішенням виконавчий комітет встановив, що висота майбутнього дитсадка не повинна перевищувати 12 м.

Зазначимо, у грудні 2017 року, коли виконавчий комітет затверджував детальний план території, обмеженої просп. Червоної Калини, вул. Угорською, вул. Тернопільською, вул. Луганською, який і передбачав будівництво згаданого житлового комплексу, Львівторгбуд зобов’язався звести для своїх мешканців дитсадок та школу. Тоді представник компанії запевняв мерію, що школу та садок здадуть в експлуатацію до 1 вересня 2019 року.

Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, ТзДВ «Будівельна компанія «Львівторгбуд» зареєстроване саме на вул. Тернопільській, 21.

Її засновниками є Галина та Олександр Павелець. Останній також є першим віце-президентом федерації боксу України.