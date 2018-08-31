ОСТАННІ НОВИНИ

На вулиці Тернопільській збудують дитсадок

Наталя Дуляба

|

На вулиці Тернопільскій, 21, що у Сихівському районі, збудують дитячий дошкільний заклад. Відповідні містобудівні умови та обмеження ТзДВ «Будівельна компанія «Львівторгбуд» видав сьогодні, 31 серпня, виконавчий комітет міськради Львова. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Як йдеться у проекті рішення, Львівторгбуд будуватиме дитсадок на земельній ділянці, площею 2 га. Зараз на ній розташований житловий комплекс «Новий Львів» із шести вже зведених багатоповерхівок. Саме для мешканців цього комплексу й передбачений дитячий садок.

Як зазначив під час обговорення головний архітектор Львова Юліан Чаплінський, дошкільний заклад розрахований орієнтовно на 60 дітей.

Своїм рішенням виконавчий комітет встановив, що висота майбутнього дитсадка не повинна перевищувати 12 м.

Зазначимо, у грудні 2017 року, коли виконавчий комітет затверджував детальний план території, обмеженої просп. Червоної Калини, вул. Угорською, вул. Тернопільською, вул. Луганською, який і передбачав будівництво згаданого житлового комплексу, Львівторгбуд зобов’язався звести для своїх мешканців дитсадок та школу. Тоді представник компанії запевняв мерію, що школу та садок здадуть в експлуатацію до 1 вересня 2019 року.

Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, ТзДВ «Будівельна компанія «Львівторгбуд» зареєстроване саме на вул. Тернопільській, 21.

Її засновниками є Галина та Олександр Павелець. Останній також є першим віце-президентом федерації боксу України.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...